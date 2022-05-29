كورتوا يُعلق على إمكانية ترشيحه للفوز بالكرة الذهبية

2022/05/29 | 15:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أن من الصعب للغاية على أي حارس مرمى أن يفز بجائزة الكرة الذهبية، وعزز من فرص زميله وهداف ريال مدريد كريم بنزيما للفوز بها هذا العام.وتصدى كورتوا للعديد من الكرات والفرص الخطرة من ليفربول وبالتحديد من محمد صلاح، ولعب دوراً مُذهلاً في التتويج باللقب الأوروبي الرابع […]

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