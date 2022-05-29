العتبة الحسينية المقدسة تحدد موعد انجاز مشروع صحن العقيلة زينب

2022/05/29 | 15:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيمي

بمساحة تقدر بـ(160) ألف متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر بـ(650) مليون دولار، تواصل الشركة المنفذة لصحن العقيلة زينب في كربلاء المقدسة أعمالها لإنجاز المشروع المؤمل افتتاحه عام 2025.

وقال نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة علاء ضياء الدين لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عمارة الحرم الشريف عبر سجلت التأريخ سبع مرات، وهذه المرة تعد الثامنة لها وتشمل الأروقة الداخلية للحرم الشريف وحائر الأمام الحسين والسراديب ومشروع صحن العقيلة وآخرها مشروع الإمام الحسن".

واضاف ضياء الدين "تحت ارض مدينة كربلاء المقدسة مدينة أخرى توازي ما موجود فوق الأرض وتضم منشآت ومرافق خدمية وشبكة من الأنفاق لتقديم الخدمات وإيصالها بيسر الى الزائرين وكذلك تسهيل حركة المركبات داخل المدينة بدون التأثير على أجواء المدينة الخارجية أثناء فترة الزيارات المليونية فضلاً عن الأيام الاعتيادية لاسيما ليالي الجمع".

وبين ضياء الدين أن "المدينة السفلية تتكون من طبقتين تحت الأرض (هما سالب واحد وسالب اثنين) وطبقتين فوق الأرض ويصل ارتفاع الاسقف في بعض الفضاءات الداخلية الى (15) متراً أسفل المدينة وقد تصل من (20 – 25) متراً".

من جانبه، قال رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة حسين ضياء مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "مجموع المساحة المخصصة لتوسعة الحرم الشريف تبلغ نصف مليون متر مربع منها 160 ألف متر مربع لصحن العقيلة زينب ما يعني استيعاب أكثر من مليون زائر".

وأضاف مهدي إن "العمل في المرحلة الأولى من توسعة صحن العقيلة زينب بدأ في العام 2016 ووصل العمل فيه الى نسب انجاز جيدة قد تصل الى 50 في المئة حيث تم اكمال الهيكل الكونكريتي للمشروع".

واوضح مهدي "اننا وصلنا الى مرحلة الإنهاءات المعمارية وبدأنا بالتعاقد مع الشركات المختصة لتجهيزنا بالارضية الكربلائية والمرمر والمقرنصات والابواب والشبابيك الخشبية ومنظومات التبريد والإتفاق على تجهيز المشروع بأجهزة من أفضل المناشيء العالمية فضلاً عن سبعين سلماً ومصعداً لنشرها على عموم المدينة السفلية تحت الصحن الشريف".

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