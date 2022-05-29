مدرب وطني الصالات: العراق سيكون نداً لكبار منتخباتِ آسيا

2022/05/29 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدربُ منتخبنا الوطني لكرةِ الصالات، ناظم الشريعة، أن العراق سيكون نداً لكبار منتخباتِ آسيا.وقال الشريعة في بيان لاتحاد الكرة إن “مشاركة منتخب العراق في هذه البطولة تعدّ خطوةً مهمةً ومحوريةً، لغرض اطلاعِ الجهاز الفني عن كثبٍ على مستويات اللاعبين الجدد الذين تمت إضافتهم مؤخراً إلى القائمةِ الوطنيّة.وأضافَ: نسعى إلى الخروجِ […]

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