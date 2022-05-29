الدعوة إلى إحياء -الخلافة الإسلامية- بعيون غربية 3 - جدو جبريل

2022/05/29 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جدو_جبريل محور : نظرة الغرب للإسلاممثل كل التغييرات الجذرية - "الثورات" - التي حدثت على مدار التاريخ ، يتطلب تحقيق المشروع الشمولي القضاء على كل ما يمكن أن يقف في طريقه: المؤسسات والأفكار والبشر.



كانت هذه الفرضية جزءًا من الأيديولوجية الماركسية منذ نشأتها: "يعلن الشيوعيون صراحة أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم إلا من خلال التدمير العنيف للنظام الاجتماعي القديم".



وكانت الثورة البلشفية دموية وقد أوضح "ت ......





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