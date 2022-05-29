الفيلم السويدي -مثلث الحزن- يفوز بالسعفة الذهبية و الممثلة الإيرانية -زار أمير إبراهيمي- بجائزة أفضل ممثلة - سمير حنا خمورو

2022/05/29 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو الفيلم السويدي "مثلث الحزن" يفوز بالسعفة الذهبية و الممثلة الإيرانية "زار أمير إبراهيمي" بجائزة أفضل ممثلةبعد 11 يوما من بدء مهرجان كان السينمائي في دورته الخامسة والسبعين، اختارت لجنة التحكيم ، برئاسة الممثل الفرنسي فانسن ليندون ، والمكونة من المخرج الإيراني أصغر فرهادي ، والممثلة البريطانية الأمريكية والمخرجة ريبيكا هول ، والمخرج الفرنسي لادج لي ، والمخرج الأمريكي جيف نيكولس ، والممثلة الهند ......





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