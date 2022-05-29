2022/05/29 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١-;-٤-;-٥-;- - الإيجابية والعدمية هذا الإنسان الممتليء إيجابية والمكتفي بنفسه هو ذاته نفس الكتلة الإيجابية في أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا، إنه نفس النموذج المؤمن والممتليء بذاته حتى النخاع بحيث لم يعد هناك مكان لأي شيء آخر.



فكل ما ليس هو يتحول بكل بساطة إلى عدم وخواء وفراغ من اللامعنى والعبث.



غير أن هذا الخواء والفراغ يشكل القو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفوضوية العدمية - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفوضوية العدمية - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).