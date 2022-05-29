المالية تعلن تضمين تخصيصات المحاضرين والعقود بموازنة 2022

2022/05/29 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، وضع

اللمسات الأخيرة لقانون الموازنة لعام

2022، فيما أشارت إلى تضمين تخصيصات

المحاضرين والعقود فيها.

وقال مستشار وزارة المالية عبد الحسن

جمال، في تصريح متلفز، إن "وزا

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