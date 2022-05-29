المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى خشان ضد الحلبوسي إلى منتصف حزيران

2022/05/29 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد،

تأجيل دعوى أقامها النائب باسم خشان ضد

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى

منتصف شهر حزيران المقبل.

وقال مصدر ، إن "المحكمة الاتحادية

العليا قررت تأجيل الدعوى المق

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