حصيلة جديدة للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

2022/05/29 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن حصيلة جديدة، لعملياتها العسكرية في اوكرانية، فيما اشارت الى تدمير 5 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية و78 نقطة تجمع للأفراد والمعدات ومقتل أكثر من 300 من القوميين الأوكرانيين خلال آخر 24 ساعة.

وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان صخفي إنه "خلال اليوم دمرت صواريخ جوية عالية الدقة 3 مراكز قيادة و25 نقطة تجمع وبطاريتي مدفعية في وضع الإطلاق، فيما قصف الطيران العملياتي - التكتيكي مركزي قيادة و53 نقطة تجمع للأفراد والمعدات، ما أسفرت العمليات عن القضاء على أكثر من 300 من القوميين الأوكرانيين".

وأضاف ان "الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت ترسانة أسلحة كبيرة للقوات الأوكرانية في موقع تخزين بمنطقة دنيبروبتروفسك، وأسقطت وسائل الدفاع الجوي مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 قرب نوفوجريجوروفكا بمنطقة دنيبروبتروفسك، و4 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي خاركوف ودنيبروبتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية".

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