معركة سيفيرودونيتسك.. أوكرانيا توقف تقدم الروس و

2022/05/29 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية تتصدى، الأحد، لهجوم روسي على سيفيرودونيتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية بمنطقة دونباس في الشرق، لكنها واجهت كذلك زخات من قذائف المدفعية الثقيلة.

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