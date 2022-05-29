2022/05/29 | 16:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، التوجه لشمول المحاضرين بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ، فيما أشارت الى أن تثبيت المحاضرين في موازنة 2022 غير مرتبط بشرط خدمة الـ5 سنوات.

وقال عضو اللجنة جواد الغزالي لوكالة خبر برس (واخ)، إن “ملف المحاضرين معقد ويحتاج الى وقفة من الحكومة المركزية بشقيها البرلمان والحكومة التنفيذية”.



مبينا أن “أعدادهم كبيرة جداً وتبلغ أكثر من 600 الف محاضر موزعين بين إداريين وحرفيين ومحاضرين”.

وأضاف “اننا نحاول شمولهم بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبعدها في الموازنة، حيث يتم تضمينهم باستحقاقاتهم الوظيفية باعتبار تحويلهم من عقد الى ملاك دائم وإن السقف الزمني لشمول العقود بالتثبيت ممن أكمل خمس سنوات بالخدمة، اما المحاضرين فلا يلتزمون بهذا السقف”.

واكد “الحاجة الى المحاضرين اضافة للخريجين، وإن معظم المدارس في المحافظات تعاني نقصاً في الكوادر التدريسية”.

وشدد الغزالي “على ضرورة تدخل الحكومة لحل هذه المشكلة”، محذراً “من صعوبة الامر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية: ملف المحاضرين يحتاج الى وقفة من الحكومة المركزية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية: ملف المحاضرين يحتاج الى وقفة من الحكومة المركزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).