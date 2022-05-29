2022/05/29 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن المؤبد لـ15 متهمًا، بينهم القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، والمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح مؤسس حزب "مصر القوية"، إضافة إلى 6 آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).