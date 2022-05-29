صلاح يأخذ جائزة ترضية

2022/05/29 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

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حصل النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، على جائزة أفضل هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2021-2022).

واختير هدف صلاح في مرمى مانشستر سيتي (2-2) خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد 3 أكتوبر 2021، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

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