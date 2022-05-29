الحكم بالسجن 15 عاماً على المرشح الإسلامي السابق للرئاسة في مصر “عبد المنعم أبو الفتوح”

2022/05/29 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حكمت محكمة مصرية الأحد بالسجن لمدة 15 عاما على كل من عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الاسلامي السابق للرئاسة في مصر والقيادي في جماعة الإخوان محمود عزت بتهم نشر أخبار كاذبة، حسب ما أعلن مسؤول قضائي.

واصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على 14 متهما آخرين في القضية التي اتهم فيها في 2018 قادة وأعضاء في الجماعة “بنشر اخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.

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