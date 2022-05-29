التربية تؤكد عدم تسريب

2022/05/29 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، عدم

تسريب الاسئلة الامتحانية الوزارية،

متعهدة في ذات الوقت بمحاسبة صفحات تروج

لذلك "زوراً".

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "هناك لجاناً سرية لوضع

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