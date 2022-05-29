بحثا التحديات البيئية.. الكاظمي يستقبل نائب الرئيس الإيراني

2022/05/29 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم الأحد، نائب الرئيس

الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة علي

سلاجقة والوفد المرافق له، بحضور وزراء

الزراعة والموارد المائية والبيئة

العراقية.

وجرى خلال اللقاء

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