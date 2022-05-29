العتبة الحسينية المقدسة: العمل متواصل لإنجاز صحن العقيلة زينب في كربلاء

2022/05/29 | 16:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

بمساحة تقدر بـ(160) ألف متر مربع، وبكلفة إجمالية تقدر بـ(650) مليون دولار، تواصل الشركة المنفذة لصحن العقيلة زينب في كربلاء المقدسة أعمالها لإنجاز المشروع المؤمل افتتاحه عام 2025.

وقال نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة علاء ضياء الدين لوكالة خبر برس (واخ)، إن “عمارة الحرم الشريف عبر سجلات التأريخ سبع مرات، وهذه المرة تعد الثامنة لها وتشمل الأروقة الداخلية للحرم الشريف، وحائر الأمام الحسين والسراديب، ومشروع صحن العقيلة وآخرها مشروع الإمام الحسن”.

واضاف ضياء الدين “تحت أرض مدينة كربلاء المقدسة مدينة أخرى توازي ما موجود فوق الأرض، وتضم منشآت ومرافق خدمية وشبكة من الأنفاق لتقديم الخدمات وإيصالها بيسر الى الزائرين، وكذلك تسهيل حركة المركبات داخل المدينة من دون التأثير على أجواء المدينة الخارجية أثناء فترة الزيارات المليونيةن فضلاً على الأيام الاعتيادية لاسيما ليالي أيام الجمع”.

وبيّن أن “المدينة السفلية تتكون من طبقتين تحت الأرض (هما سالب واحد وسالب اثنين) وطبقتين فوق الأرض، ويصل ارتفاع الأسقف في بعض الفضاءات الداخلية الى (15) متراً أسفل المدينة وقد تصل من (20 – 25) متراً”.

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