دون وفيات.. الموقف الوبائي للجائحة في العراق

2022/05/29 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

عاود سجل إصابات كورونا في العراق بالانخفاض دون تسجيل وفيات.

وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الإصابات في فيروس كورونا بعموم العراق بلغت 71 إصابة فقط".

وأضافت ان "الوفيات كانت صفر فيما بلغت حالات الشفاء في جميع المحافظات 105 ".

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