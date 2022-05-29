تفاصيل لقاء الكاظمي وسلاجقة.. التحديات البيئية بين العراق وإيران

2022/05/29 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، خلال لقاءه نائب الرئيس الإيراني علي سلاجقة التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة في مجال مواجهة التحديات البيئية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة والوفد المرافق له بحضور وزراء الزراعة والموارد المائية والبيئة".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء التباحث في تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة في مجال مواجهة التحديات البيئية، وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول بعدالة".

وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن "العلاقات التأريخية بين البلدين الجارين تدعمها الرغبة المتبادلة في تطوير التعاون في مختلف المجالات"، مبينا ان "تعزيز الشراكة مع دول المنطقة سيدعم التكامل الإقليمي، ويعزز من قابلية مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات البيئية".

وأشار إلى إن "مسؤولية وضع الحلول الناجعة للتحديات البيئية وصدّ تأثيرات التغيّر المناخي باتت مسؤولية الجميع".

من جانبه أعرب نائب الرئيس الإيراني علي سلاجقة عن رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحل المسائل العالقة بين البلدين في المجال البيئي"، مؤكداً "ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال".

وبين سلاجقة ان "حل مشكلات الجفاف ومواجهة خطر العواصف الترابية أضحى مطلباً إقليمياً مشتركاً ويتطلب من الجميع الإسهام في وضع الحلول الفاعلة له".

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