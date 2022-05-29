اردوغان والمغامرات الجيوسياسية

2022/05/29 | 16:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسام الحاج حسين || تعمل الآلة العسكرية التركية لتقطيع شمال العراق وسوريا بعمق ٣٠ كيلومترا في عملية هندسة الحزام الأمني لدولة التركية .احتياجات الأمن لأنقرة تستدعي مغامرات جيوسياسية كما تقول تركيا لكنها ستؤثر على العراق وسوريا بشكل مقلق ولايستهان به .ان صناعة المستوطنات في سوريا تحت مظلة التتريك التي تجري على […]

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