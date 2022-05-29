2022/05/29 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق لاعبو المنتخب الوطني العراقي للعبة المواي تاي القتالية، نتائج مشرفة في بطولة العالم المقامة في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وفي أول نزالات اليوم الثاني حقق منتخب العراقي الانتصار على المنتخب الليبي عن طريق اللاعب أيرب علي بوزن 57 كغم.وفي النزال الثاني، تمكن اسد الرافدين مصطفى التكريتي، من تحقيق […]

ظهرت المقالة نتائج مشرفة للعراق في بطولة العالم للمواي تاي بأبو ظبي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج مشرفة للعراق في بطولة العالم للمواي تاي بأبو ظبي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج مشرفة للعراق في بطولة العالم للمواي تاي بأبو ظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).