مصر: حكم بالسجن المشدد 15 عامًا للمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح

2022/05/29 | 16:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن المؤبد لـ15 متهمًا، ومعاقبة آخرين بينهم القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، والمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح مؤسس حزب "مصر القوية" بالسجن المشدد 15 عامًا، في اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة".

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