الداخلية اللبنانية تضبط مواطن سعودي حاول تهريب “كبتاغون” عبر المطار

2022/05/29 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، القاضي بسام مولوي، عن إحباط محاولة تهريب 18.3 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون المخدرة الى دولة الكويت، بواسطة رجل سعودي.وصدر عن المكتب الإعلامي للقاضي بسام مولوي بيانا قال فيه: “تثبت القوى الأمنية مرة جديدة أنها بالمرصاد لكل محاولات تهريب المخدرات والممنوعات، وهي تمكنت اليوم، […]

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