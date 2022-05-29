هيئة الحشد تصدر بياناً بشأن مراجعة المفسوخة عقودهم

2022/05/29 | 16:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفت المديرية العامة للشؤون الإدارية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، ما يتداول حول مراجعة المفسوخة عقودهم، داعية لاعتماد القنوات الرسمية. وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنها "تنفي ما يتداول حول مراجعة المفسوخة عقودهم من الحشد إلى مديرية الإدارة". وأشارت إلى أن "أي إجراء رسمي يتم نشره من خلال مديرية الإعلام العامة التابعة للهيئة حصراً". وأضافت، أنه "تدعو المديرية الجميع لتوخي الدقة في التعاطي مع المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية لمديرية الإعلام".

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