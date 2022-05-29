دعوى قضائية تطالب بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات جديدة

2022/05/29 | 17:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الخبير القانوني والمفتش القانوني السابق لوزارة الداخلية جمال الأسدي اليوم الأحد، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية، للمطالبة بـ’حل البرلمان’ و’إجراء انتخابات جديدة’.وقال الأسدي في تدوينة، اطلعت عليها ايرث نيوز، “اليوم تقدّمنا ومجموعة من الإخوة بدعوى أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل مجلس النواب نتيجة إخلاله بالتزاماته الدستورية”.وأشار إلى أن “احد […]

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