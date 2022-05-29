"شراكة صناعية".. 10 مليارات دولار من الإمارات لاستثمارات مع مصر والأردن

2022/05/29 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الأحد، عن أن الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي خصصت عشرة مليارات دولار للاستثمار في مشروعات مع مصر والأردن.

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