رفع دعوى قضائية تطالب بإعلان حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة

2022/05/29 | 17:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احد الطلبات هي الزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتحديد موعد لانتخابات مجلس النواب.

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