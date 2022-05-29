ماكرون وشولتز يتحدثان مع بوتين في مكالمة تاريخية.. ماذا دار بينهم؟

2022/05/29 | 17:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسابيع القليلة الماضية رأينا القادة الأوروبيين يكثفون دعمهم العسكري لأوكرانيا.والآن خلال نهاية الأسبوع، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز يتضاعفان على الجبهة الدبلوماسية.

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