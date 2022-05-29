مطاردة طويلة تنتهي باعتقال “أخطر وأكبر” تجار المخدرات في كوردستان

2022/05/29 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تمكنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، من اعتقال أحد “أخطر وأكبر” تجار المخدرات في الإقليم.وقال مركز مكافحة المخدرات في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “بعد سنوات من المتابعة وجمع المعلومات والمراقبة الدقيقة، تمكنت قواتنا من اعتقال المتهم (س.ع.خ) في سيطرة كوجار ضمن الإدارة المستقلة في سوران”.وأضاف أن” […]

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