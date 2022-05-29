2022/05/29 | 17:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد تصويره فيديو لزيارته للكعبة المشرفة.. أحمد سعد يتعرض لانتقادات واسعة بسبب الوشم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد تصويره فيديو لزيارته للكعبة المشرفة.. أحمد سعد يتعرض لانتقادات واسعة بسبب الوشم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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