العراق -لا يستطيع التنفس- - رضي السماك

2022/05/29 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك منذ ثلاثة شهور ونيف والعراق يشهد موجات متعاقبة من العواصف الترابية غير المسبوقة، لعلها من أسوأ العواصف الترابية في تاريخه الحديث، سواء من حيث شدتها أو من حيث طولها الزمني، ما ترتب عليها من أضرار فادحة في مختلف مناحي الحياة المجالات، ولاسيما الصحية منها والزراعية، ولا شك بأن الفقراء والكادحين يأتون على رأس المتضررين من هذه الكارثة.وإذا كان من المسلّم به أن الأمطار ومصادر المياه الطبيعية ال ......





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