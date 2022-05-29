"افضل صفقة في أوروبا".. دولة تعلن تعاقدها على الغاز الروسي لسنوات

2022/05/29 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا العقد الجديد لا سيما من حيث الأسعار وحجم شحنات الغاز "في الأيام المقبلة" بعد لقاء قادة شركة غازبروم، بحسب تعبير الرئيس الصربي.

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