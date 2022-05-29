الصحة النيابية تجتمع لمواجهة انتشار الأمراض الوبائية

2022/05/29 | 17:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / ناقشت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، امكانيه مواجهة انتشار الامراض الوبائية في العراق.وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته ايرث نيوز، فأن لجنة الصحة والبيئة النيابية عقدت اجتماعا لمناقشة إمكانيه مواجهة انتشار الامراض الوبائية كالحمى النزفية”.

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