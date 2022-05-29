بغداد تحضر منتخب اليد لبطولة التضامن الإسلامي

2022/05/29 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يدخل المنتخب الوطني بكرة اليد، يوم الثلاثاء المقبل في معسكر تدريبي استعداداً لبطولة التضامن الإسلامي.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي لكرة اليد، وجه الدعوة للاعبي منتخبنا الوطني الحضور إلى قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد الساعة الخامسة من يوم الثلاثاء المقبل للدخول […]

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