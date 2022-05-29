الحمى النزفية تتصاعد في العراق بشكل غير مسبوق وخمس الحالات تؤدي الى الوفاة

2022/05/29 | 17:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..انتشر مشهد العاملين الصحيين وهم يرتدون معدات الحماية الكاملة في الريف العراقي ، حيث تنتشر حمى القرم والكونغو النزفية ، وتنتقل من الحيوانات إلى البشر، فيما يقوم العاملون برش الابقار بالمبيدات الحشرية لاستهداف القراد الماص للدم خلال اسوأ انتشار للحمى النزفية المكتشفة في العراق والتي تتسبب في نزيف الناس حتى الموت.وذكر تقرير […]

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