ليفاندوفسكي: من الصعب البقاء مع بايرن الموسم المقبل

2022/05/29 | 17:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ من جديد رغبته في الرحيل عن ناديه هذا الصيف.وقبل أيام، أكد ليفاندوفسكي عدم تلقيه أي عروض لتمديد عقده مع ناديه الألماني والذي ينتهي في صيف 2023.وقال ليفاندوفسكي لقناة ELEVEN SPORTS عن مستقبله: "الأمر يعتمد على عدة عوامل، أعتقد أن وضعي واضح ولا معنى للحديث عنه مجدداً".وشدد "من الصعب القول إنني سألعب لبايرن الموسم المقبل".البولندي سجل 345 هدفاً في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادماً من بروسيا دورتموند.

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