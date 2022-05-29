في غضون خمسة أيام ..مقتل جندي تركي سابع شمالي العراق

2022/05/29 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن جنديا تركيّا قُتل فيما أُصيب آخر، السبت، خلال عملية عسكرية في شمال العراق حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد.وترتفع بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء إلى سبعة.وانفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور الجندييْن، بحسب بيان صادر عن […]

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