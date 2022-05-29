الغارديان: ماني حسم أمره وقرر الرحيل عن ليفربول هذا الصيف

2022/05/29 | 18:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم نجم نادي ليفربول، ساديو مانيه، الرحيل عن فريقه الإنكليزي هذا الصيف، قبل عام من انتهاء تعاقده، بحسب ما كشفت صحيفة "الغارديان".

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