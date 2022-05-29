2022/05/29 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز يضطر يومِيًّا نحو 180 ألف شخص إلى مغادرة أراضيهم التي يزرعونها ويتغذّون منها، في أرياف العالم، للذّهاب، بشكل مُؤقت أو دائم، إلى المُدُن بحثًا عن عمل، لأنهم لم يعودوا قادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم من العمل بقطاع الفلاحة الذي هيمنت عليه الشركات العابرة للقارات، والتي تستخدم التكنولوجيا والمُبيدات والزراعات المُعدَّلَة وِراثِيًّا (جِينِيًّا)، مُتسبِّبَةً في تلويث المياه ونضوبها، وفي القضاء على ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأس المال يُهَدّد السيادة الغذائية - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رأس المال يُهَدّد السيادة الغذائية - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).