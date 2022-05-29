2022/05/29 | 18:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد تطيح بمبتز الكتروني ……….استنجدت امرأة باحدى سيطرات فوج طوارىء بغداد الحادي عشر وبينت وجود شخص يقوم بتهديدها وابتزازها بصور تعود لها عن طريق السوشل ميديا بالشارع القريب من السيطرة حيث تم مناداته للتوقف والاستعلام منه وفي هذه الاثناء لاذ بالفرار حيث تم مطاردته راجلة داخل الشوارع والازقة واستمرت […]

ظهرت المقالة مطاردة في شوارع بغداد تسفر عن اعتقال “مبتز الكتروني”..



ما فعل أثناء الهروب؟ أولاً على ايرث نيوز.

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