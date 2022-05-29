مستعرضاً “مخالفاته”.. الزاملي يطالب بسحب يد رئيس جمعية الهلال الاحمر (وثائق)

2022/05/29 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة ..الزاملي يفاتح رئيس مجلس الوزراء لسحب يد رئيس جمعية الهلال الاحمر من الوظيفة طالب السيد حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، , وبمخاطبة رسمية ، رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي , بسحب يد رئيس جمعية الهلال الاحمر العراقية , بناءً على مقتضيات مصلحة العمل وحفاظاً على مبدأ المشروعية والمال […]

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الزاملي يطالب بسحب يد رئيس جمعية الهلال الاحمر (وثائق) أولاً على ايرث نيوز.

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