اجتماع قريب لاستثناء تعيين خريجي كليات التمريض من قانون الموازنة

2022/05/29 | 18:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشفت رئيسة لجنة الصحة النيابية، لقاء ال ياسين، الاحد، عن اجتماع قريب للاتفاق على استثناء تعيين الخرجين من قانون الموازنة.وقالت ال ياسين، في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، :”سنجتمع مع ممثلين عن وزارتي المالية والصحة ومجلس الخدمة الاتحادي للاتفاق على تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية والساندة استثناءً من قانون الموازنة”.واضافت […]

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