الاحتيال في العراق.. مجرمون يتصيدون الجهل والطمع

2022/05/29 | 18:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض المحتالين الذين يستغلون عدم فهم الناس بالقانون.

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