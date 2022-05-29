ارتفاع مناسيب المياه في سد حمرين

2022/05/29 | 18:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – واع - ثائر هاديأعلنت إدارة سد حمرين، اليوم الأحد، عن خطة حكومية من محورين لتعزيز السد ومنطقة الصدور بالمياه، فيما أشارت إلى ارتفاع المناسيب لأكثر من 91م فوق مستوى البحر.وقال مدير سد حمرين ثعبان جاري عيفان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن"عملية تعزيز سد حمرين بالمياه من سد دربندخان جارية خلال الموسم الصيفي وتستمر حتى الأول من تشرين الثاني المقبل بمعدل 50 م 3 بالثانية".وأضاف، أن "منسوب مياه الخزن ارتفع ووصل الى 91.20 م فوق مستوى سطح البحر وبطاقة خزنية للسد وصلت الى 200 مليون م3 مكعب"، مشيراً إلى أن "الإطلاقات المائية من ناظم التقسيم الى الصدور مستمرة أيضاً بحسب الخطة الصيفية للموسم الحالي وبمعدل25م3 بالثانية".وتابع أن "ذلك يهدف إلى ايصال المياه لمحطات الاسالة والسقي للبساتين عن طريق المراشنة"، معرباً عن أمله بأن "يكون الموسم القادم أفضل من حيث الامطار والغطاء الثلجي وانتهاء شح المياه وعودة الحياة لبحيرة حمرين بصورتها الطبيعية".

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