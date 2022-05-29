السودان.. لجنة الأمن والدفاع توصي بإطلاق

2022/05/29 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد، برفع حالة الطوارئ في البلاد وإطلاق سراح بعض المعتقلين.

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