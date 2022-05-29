2022/05/29 | 19:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3vEOEAc31W4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابراهيم الدليمي : هذا ما يخيف الاطار التنسيقي من التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابراهيم الدليمي : هذا ما يخيف الاطار التنسيقي من التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).