خاص لإيرث نيوز| الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك تحذر من قفزة غير مسبوقة في الأسعار

2022/05/29 | 19:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك إياد الطالبي اليوم الأحد، إن تربية الأسماك باتت تشهد عزوفاً خطيراً من المربين، فيما حذر من استمرار أرتفاع الأسعار، والتي قد تصل إلى ما يقارب الـ 15 ألف دينار.وأضاف الطالبي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، أن “ارتفاع الاسعار يعود إلى سببين، يتعلقان بعدم دفع تعويضات العام […]

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