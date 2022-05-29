سفينة روسية تصل إلى سوريا حاملة المزيد من الحبوب التي يُزعم سرقتها من أوكرانيا

2022/05/29 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة أن سفينة شحن روسية مليئة بالحبوب يُزعم أنها سُرقت من المزارع الأوكرانية قد وصلت إلى ميناء اللاذقية السوري - وهي رحلتها الثانية في غضون أربعة أسابيع.

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