2022/05/29 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خطف العداء ياسر حسين علي ذهبية سباق 400م في بطولة الأمام الرضا التي تقام منافسات في مدينة مشهد الإيرانية.وقطع ياسر المسافة بزمن بلغ 46،33 ثانية ليحل اولاً في السباق ويخطف اول الذهبيات العراق في البطولة.وسبق وأن خطف زميله حسين ثامر برونزية رمي المطرقة في أفتتاح منافسات اليوم الأول من البطولة.وتقام […]

ظهرت المقالة عداء عراقي يخطف ذهبية في بطولة الأمام الرضا بإيران أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عداء عراقي يخطف ذهبية في بطولة الأمام الرضا بإيران) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عداء عراقي يخطف ذهبية في بطولة الأمام الرضا بإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).