قول الحق له تبعات.. قرار المحكمة بحق نفط الإقليم نموذج

2022/05/29 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زيد المحمداوي

عندما كنا صغرا يعلمونا في مادة القراءة

ان النجاة في الصدق، وان قول الحق لا

يعلوا عليه شيء لكن الامر مختلف في

الحقيقة وفي الحياة العملية لأننا ان

طالبنا بالحق فيجب علينا ان ننتظر ع

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